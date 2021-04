Unerwartet schwacher Jahresstart für US-Pharmakonzern Merck & Co

Die Corona-Krise sorgt beim US-Pharmakonzern Merck & Co noch immer für Gegenwind. Die selteneren Arztbesuche von Patienten und die beschleunigten Covid-19-Impfkampagnen gingen insbesondere im Heimatmarkt zu Lasten des Geschäfts mit Impfungen gegen andere Krankheiten, wie der Konzern am Donnerstag in Kenilworth mitteilte. Für das Gesamtjahr schraubte der Konzern einen Teil seiner Jahresziele herunter, behielt aber die für den Kapitalmarkt massgeblichen Prognosen für die bereinigten Ergebnisse bei.