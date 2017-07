Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Prognose für 2017 bestätigt. Die Mieteinnahmen seien in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent auf 794 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am frühen Montagabend mit. Besonders erfolgreich lief das Geschäft in Spanien (+11,2%) und Österreich (+8,6%). In den Niederlanden musste das Unternehmen hingegen einen Rückgang (-4,8%) hinnehmen. Der Gewinn je Aktie (EPS) legte konzernweit um 6,0 Prozent auf 6,16 Euro zu.