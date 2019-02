Unibail-Rodamco-Westfield rechnet für 2019 mit weniger Gewinn

Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield erwartet im neuen Jahr weniger Gewinn. Je Aktie peilt das Unternehmen einen bereinigten Wert zwischen 11,80 und 12,00 Euro an, wie es am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Diese Kennziffer werde unter anderem durch weitere Verkäufe aus dem Immobilen-Portfolio belastet. Hinzu kämen Verzögerungen bei Projekten und das aktuelle Geschäftsumfeld in Grossbritannien und den USA, hiess es weiter. Für das Jahr 2018 meldete der Konzern 12,92 Euro, ein Plus von 7,2 Prozent.