Unicredit baut in Italien 5200 Stellen ab

Die italienische Grossbank Unicredit , zu der die Hypovereinsbank gehört, hat sich mit den Gewerkschaften auf einen Abbau von 5200 Stellen geeinigt. Das teilten die Bank und die Gewerkschaften am Donnerstag unter anderem auf Twitter mit. Danach fällt der Abbau in Italien geringer aus als die zunächst geplante Grössenordnung von 6000. Denn für rund 800 Mitarbeiter seien Umschulungen und andere Massnahmen verabredet worden, schrieb die Bank in einer Mitteilung.