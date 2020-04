Unicredit erhöht Risikovorsorge deutlich

Die italienische Grossbank Unicredit rechnet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit einem deutlichen Anstieg von Kreditausfällen. Aus diesem Grund legte die HVB-Mutter in den ersten drei Monaten zusätzliche 900 Millionen Euro in die Risikvorsorge zurück. Dies teilte die Bank am Mittwoch in Mailand mit. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte die Bank lediglich 468 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zur Seite gelegt.