Unicredit folgt EZB-Rat: Dividende und Aktienrückkäufe erst wieder ab 2021

Die italienische HVB-Mutter Unicredit schüttet nach der entsprechenden EZB-Vorgabe wie erwartet im laufenden Jahr keine Dividende aus und wird auch keine Aktien zurückkaufen. Ab 2021 will die italienische Bank dann aber die Hälfte des um Sondereffekte bereinigten Gewinns an die Aktionäre über Dividenden und den Rückkauf an Aktien ausschütten.