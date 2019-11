Unicredit verdient mehr als erwartet - Aktie legt deutlich zu

(Ausführliche Fassung) - Die italienische HypoVereinsbank-Mutter Unicredit hat im dritten Quartal von einem regen Geschäft an den Märkten, guten Provisionseinnahmen, einer geringeren Risikovorsorge und dem Sparkurs profitiert. Der um Sondereffekte wie den Erlösen aus Spartenverkäufen bereinigte Gewinn sei im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Donnerstag in Mailand mit.