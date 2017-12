Unigestion wächst dank der Übernahme von Akina im Private Equity-Geschäft

Im zu Ende gehenden Jahr 2017 sei die Akina-Akquisition ein wichtiger Meilenstein für Unigestion gewesen, so Frick weiter. Man habe in den letzten drei bis vier Jahren nach einem geeigneten Übernahmekandidaten im Private Equity-Geschäft gesucht und sei mit Akina fündig geworden. Historisch gesehen sei die Gruppe jedoch in den vergangenen Jahren in erster Linie organisch gewachsen, ergänzte sie.

Unigestion verwaltet derzeit ein Gesamtvermögen von rund 26 Mrd USD. In den letzten fünf Jahren verzeichnete der Genfer Vermögensverwalter einen jährlichen Volumenzuwachs von 8% bis 10%. Dieses Tempo werde auch im kommenden Jahr 2018 erwartet, so Frick weiter.

