Unilever rudert bei Wachstumsprognose zurück und geht vorsichtig ins neue Jahr

Trägere Geschäfte in Asien und in Teilen Afrikas stimmen den Konsumgüterkonzern Unilever für 2019 vorsichtiger. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte 2019 leicht unterhalb der vorherigen Prognose liegen, teilte das niederländisch-britische Unternehmen am Dienstag in Rotterdam und London mit.