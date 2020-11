Unilever wird rein britisches Unternehmen

Der Lebensmittel- und Drogeriewarenkonzern Unilever wird ein rein britisches Unternehmen. Man habe nach der Zustimmung eines Gerichts den britischen und niederländischen Teil des Unternehmens zur Unilever PLC . verschmolzen und den Hauptsitz vollständig nach London verlegt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuvor hatte Unilever eine Doppelstruktur mit einem weiteren Hauptsitz in Rotterdam. Es solle jedoch "keine Veränderungen im operativen Geschäft, an den Standorten, Aktivitäten oder am Personal" in beiden Ländern geben, hiess es. Zu dem Konzern gehören Marken wie die Seifenmarke Dove oder die Eissorte Ben & Jerry's./swe/DP/jha