Die Genfer Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) geht eine strategische Partnerschaft mit dem australischen Vermögensvewalter Bell Asset Management ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhielten die UBP-Kunden Zugang zu den Anlagestratien des auf Small- und Midcaps in Australien spezialisierten Vermögensverwalters, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Im Gegenzug werde Bell die Vertriebskanäle von UBP in Europa, in Nahost und Asien nützen können.