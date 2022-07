Uniper beantragt Erhöhung der KfW-Kreditlinie

Der wegen der hohen Gaspreise infolge des Ukraine-Krieges in Bedrängnis geratene Versorger Uniper wendet sich mit weiterem Liquiditätsbedarf an den Staat. Der Konzern habe einen Antrag auf Erhöhung der bestehenden KfW-Kreditfazilität gestellt, teilte das MDax -Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Dies geschehe zusätzlich und eigenständig zu den beantragten Stabilisierungsmassnahmen. Als Grund wurden die weiter andauernden Gespräche mit der Bundesregierung genannt. Es sei derzeit nicht absehbar, wann diese abgeschlossen werden können. Am Morgen hatte der Konzern bereits mitgeteilt, dass das bisherige Volumen der Linie von 2 Milliarden Euro nun ausgeschöpft sei.