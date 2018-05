Uniper bekräftigt Jahresziele trotz Enttäuschungen bei Gewinn und Datteln 4

Der Kraftwerksbetreiber Uniper hält trotz eines weiteren Rückschlags beim Kraftwerk Datteln 4 und eines enttäuschend verlaufenen ersten Quartals an seinen Jahreszielen fest. In den ersten drei Monaten 2018 sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 514 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 350 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Trotzdem will Uniper weiter im Gesamtjahr ein bereinigtes Ebit von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro erzielen. Anleger reagierten dennoch negativ, der Aktienkurs von Uniper sank in einer ersten Reaktion im ausserbörslichen Geschäft bei L&S um 1,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Montag./he/edh