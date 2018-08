Uniper-Chef Schäfer muss Aufgaben wegen Erkrankung ruhen lassen

Der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns Uniper , Klaus Schäfer, muss wegen einer Krebserkrankung seine Aufgaben ruhen lassen. Die Behandlung werde mehrere Monate in Anspruch nehmen, teilte Uniper am Mittwoch mit. Der Aufsichtsrat werde mit dem Vorstand eine Regelung zur Vertretung von Schäfer und der Verteilung seiner Aufgaben treffen, heisst es in der Mitteilung.