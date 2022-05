Die Ukraine hat am Mittwoch kriegsbedingt die Lieferungen von russischem Gas in Richtung Europa reduziert. Über das besonders umkämpfte ostukrainische Gebiet Luhansk floss seit Mittwochmorgen kein russisches Gas mehr in Richtung Westen, wie übereinstimmend aus ukrainischen und russischen Quellen hervorging. Grössere Auswirkungen auf Deutschlands Versorgung hat das nach Behördenangaben bislang aber nicht./tob/DP/jha

(AWP)