Uniper sieht noch Risiken bei Nord Stream 2 - CO2-Kosten belasten

(neu: Details und Hintergründe zur Gaspipeline Nord Stream 2 in den ersten drei Absätzen) - Der an der Finanzierung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligte Düsseldorfer Energiekonzern Uniper sieht auch nach der Einigung zwischen Deutschland und den USA noch Risiken für das Projekt. Die vergangenen Wochen seien für Nord Stream 2 gut verlaufen, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Mittwoch. Das bedeute aber nicht, "dass die Risiken damit völlig aus der Welt sind".