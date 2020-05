Der Energiekonzern Uniper sieht sein Geschäft durch die Corona-Pandemie kaum beeinträchtigt. Die Auswirkungen seien "begrenzt", erklärte Finanzvorstand Sascha Bibert am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal. So habe Uniper die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten deutlich reduziert. Zudem sei ein bedeutender Teil des Kraftwerkspark systemrelevant oder erhalte Kapazitätszahlungen. Ausserdem, so Bibert, habe Uniper mehr als 95 Prozent seiner Stromproduktion für das laufende Jahr bereits verkauft.