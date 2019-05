Uniper weist Vorwürfe von Fortum zurück

Der Energiekonzern Uniper hat die Vorwürfe des finnischen Grossaktionärs Fortum im Zusammenhang mit dem russischen Veto gegen eine Komplettübernahme zurückgewiesen. Uniper habe Fortum "bereits frühzeitig auf die russische Gesetzgebung hingewiesen, wonach ein ausländischer Staatskonzern in Russland keine sogenannten strategischen Assets betreiben darf", sagte der scheidende Finanzvorstand Christopher Delbrück am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns in Düsseldorf. Uniper habe "transparent und verantwortungsvoll gehandelt".