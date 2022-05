Unipers Mutterkonzern Fortum bereitet Russland-Ausstieg vor

Der finnische Energiekonzern Fortum wird seine Russland-Aktivitäten beenden. "Wir haben entschieden, einen kontrollierten Ausstieg aus dem russischen Markt zu verfolgen", sagte Fortum-Chef Markus Rauramo laut einer Konzernmitteilung am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Espoo. Im Auftaktquartal führte das Gasspeicher-Management der deutschen Tochter Uniper zu einem Verlust im mittleren dreistelligen Millionenbereich bei den Finnen. Die Fortum-Aktie fiel an der Börse in Helsinki gegen Mittag um mehr als sechs Prozent. Und auch das im MDax gelistete Uniper-Papier rutschte um rund zwei Prozent auf 22,10 Euro ab.