Die US-Fluggesellschaft United Airlines will ein wegen der Corona-Krise ausgesetztes Einstellungsprogramm für Piloten wieder aufnehmen. "Wir werden mit rund 300 Piloten beginnen", verkündete United-Manager Bryan Quigley am Donnerstag in einem Memo an die Mitarbeiter. Mit den steigenden Corona-Impfungen nehme die Reisenachfrage wieder zu, begründete Quigley die Entscheidung.