United Airlines plant weitere Kapitalerhöhung

Die US-Fluggesellschaft United Airlines will sich in der Corona-Krise erneut frisches Geld verschaffen. Dazu will das Unternehmen bis zu rund 25,3 Millionen neue Aktien an Anleger ausgeben, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Gemessen am Schlusskurs von 39,90 US-Dollar an der Börse Nasdaq vom vergangenen Freitag könnte dabei ein Betrag von rund einer Milliarde Dollar (843 Mio Euro) zusammenkommen. Für die United-Airlines-Aktie ging es kurz nach Handelsbeginn um rund 2 Prozent aufwärts.