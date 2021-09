United Internet beendet Aktienrückkäufe vorzeitig - Aktien unter Druck

Am Morgen hatte United Internet in Montabaur mitgeteilt, nach Ablauf des Tages sein Aktienrückkaufprogramm einstellen zu wollen. Bis zum 10. September seien knapp 515 000 Aktien zu im Schnitt 36,35 Euro zurückgekauft worden, was einem Gesamtvolumen von 18,7 Millionen Euro entspricht. Nach eigenen Angaben hält United Internet nun circa 3,75 Prozent des Grundkapitals.

Das zurückgekaufte Volumen entspricht nur etwas mehr als einem Zehntel der ursprünglich ins Auge gefassten Menge. Denn eigentlich wollte der Vorstand bis Ende April nächsten Jahres Aktien mit einem Volumen von bis zu 160 Millionen Euro zurückkaufen.

Laut Händlern stellen sich die Anleger nun die Frage, was mit den übrigen Geldmitteln passiert, die eigentlich an die Aktionäre zurückfliessen sollten. Aktienrückkäufe können unter anderem deshalb positiv auf den Kurs wirken, da sie die Aktienzahl verringern und der erzielte Gewinne sich damit auf weniger Aktionäre verteilt./ngu/lew/jha/

(AWP)