United Internet und Drillisch wachsen trotz Pandemie

Der Telekomanbieter und Internetdienstleister United Internet kommt weiter ordentlich durch die Corona-Krise. Der Umsatz des MDax -Konzerns wuchs im zweiten Quartal um 3,8 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. United Internet hatte bereits am Dienstag die Umsatzprognosen für den Mutterkonzern als auch die Telekom-Tochter 1&1 Drillisch erhöht und das mit der aktuellen Geschäftsentwicklung begründet. Das deutete bereits an, dass der Konzern von Vorstandschef Ralph Dommermuth wie auch andere Telekomkonzerne in der Krise robust wirtschaften kann.