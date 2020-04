Der Telekommunikationsanbieter United Internet will mitten in der Corona-Krise eigene Aktien zurückkaufen. Bis zu 5 Millionen Papiere entsprechend 2,58 Prozent des Grundkapitals sollen erworben werden, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Montabaur mit. Das Volumen des Programms betrage insgesamt 150 Millionen Euro. Es soll am 3. April 2020 beginnen und wird längstens bis zum 31. August 2020 laufen./he