UnitedHealth wird nach gutem Jahresstart optimistischer für 2021

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth ist trotz der Corona-Pandemie mit einem kräftigen Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Der neue Konzernchef Andrew Witty legt jetzt auch auch die Latte für das Gesamtjahr höher, wie das Unternehmen am Donnerstag in Minnetonka (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. So soll der Gewinn je Aktie in diesem Jahr jetzt auf 17,15 bis 17,65 Dollar steigen. Bisher hatte das Management 16,90 bis 17,40 Dollar angepeilt, nachdem der Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr 16,03 Dollar erreicht hatte. Witty hatte vor wenigen Wochen überraschend den bisherigen Konzernchef David Wichmann abgelöst.