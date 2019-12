Unlauterer Wettbewerb: Uber muss Fahrdienst in Kolumbien einstellen

Der US-Fahrdienstvermittler Uber muss seinen Betrieb in Kolumbien bis auf Weiteres einstellen. Die Regulierungsbehörde SIC in Bogotá wirft dem Taxi-Konkurrenten eine Verletzung der Wettbewerbsbedingungen vor, wie kolumbianische Medien am Freitag (Ortszeit) berichteten. Dadurch habe Uber einen bedeutenden Vorteil für sich vereinnahmt.