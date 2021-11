Unregelmässigkeiten bei Migros Aare - Chef tritt vorzeitig ab

Wie die Migros Aare am Dienstag mitteilte, führten die Verwaltung und Gäumann bereits seit einiger Zeit Gespräche über eine personelle Erneuerung an der Spitze. Dies mit Blick auf eine vorzeitige Pensionierung Gäumanns. Nun wird diese Erneuerung vorgezogen.

Die internen Abklärungen hätten Hinweise auf "compliance-relevante" Vorgänge ergeben, heisst weiter. Die Rede ist ausser von nicht reglementskonformen Abläufen von nicht vollständig gemeldeten Interessenskonflikten. Im Interesse der Migros-Gemeinschaft habe Gäumann die Verantwortung für diese Vorgänge übernommen.

Der 61-Jährige gehe in gegenseitigem Einvernehmen in Pension und gebe alle Mandate in der Migros-Genossenschaft ab.

Gemäss heutigem Kenntnisstand sind laut der Mitteilung keine finanziellen Nachteile für die Migros entstanden. Gäumanns Stellvertreter Reto Sopranetti übernimmt am 15. November die operative Führung der Migros Aare.

Umsatzstärkste Migros-Genossenschaft

Die Migros Aare ist nach Angaben von 2019 die umsatzstärkste aller zehn regionalen Migros-Genossenschaften. Sie ging 1998 aus dem Zusammenschluss der Genossenschaften Bern und Aargau/Solothurn hervor und ist in diesen Kantonen tätig. Sie ist nach eigenen Angaben die grösste private Arbeitgeberin der drei Kantone.

Gäumann arbeitet seit 35 Jahren für die Migros Aare, welche ihren Sitz im bernischen Schönbühl hat. Für Thomas Aebersold, den Präsidenten der Verwaltung der Migros Aare, hat Gäumann in den 35 Jahren seiner Tätigkeit für das Unternehmen grosse Verdienste erworben.

Die Migros Aare steigerte 2020 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Er nahm um 1,4 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken zu. Der Gewinn hingegen sank wegen der Corona-Pandemie um 79 Prozent auf 5,3 Millionen Franken. Im Jahresdurchschnitt 2020 beschäftigte die Migros Aare 11'586 Angestellte in 7464 Vollzeitstellen.

Sopranetti seit 25 Jahren bei Migros

Gäumanns Nachfolger als operativer Leiter, Reto Sopranetti, ist 57-jährig und übernimmt den Chefposten interimistisch. Er führt dieses Amt ab Mitte November zusätzlich zu seiner aktuellen Verantwortung als Leiter der Direktion Retail (Supermarkt, Fachmarkt, Gastronomie).

Wie es bei der Migros üblich sei, werde vor der definitiven Besetzung der Geschäftsleiterstelle dieser Job ausgeschrieben, heisst es in der Mitteilung. Seit über 25 Jahren arbeitet Sopranetti für die Migros Aare.

(AWP)