Unsicherheiten bei Kali-Projekt in Äthiopien schmälern Gewinn von Yara

Wegen Abschreibungen auf ein Kalidünger-Projekt in Äthiopien hat der norwegische Düngerkonzern Yara im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Überschuss des Konkurrenten des deutschen K+S-Konzerns fiel 2021 im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 384 Millionen US-Dollar (336 Mio Euro), wie Yara am Dienstag in Oslo mitteilte. Aktuell liege das Dallol-Projekt in Äthiopien auf Eis, während an einer Lösung für die nächste Phase gearbeitet werde. Die Aktien von Yara gerieten unter Druck und fielen um mehr als vier Prozent.