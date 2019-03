Unsicherheiten beim Brexit - Putin wirbt um britische Investoren

Angesichts der Brexit-Unsicherheiten hat der russische Präsident Wladimir Putin britische Unternehmen zu Investitionen in seinem Land aufgerufen. In Russland sollten hunderte Milliarden Dollar in die Entwicklung der Wirtschaft und des sozialen Bereichs investiert werden, sagte der Kremlchef am Mittwoch in Moskau bei einem Treffen mit Topmanagern aus Grossbritannien. "Ich bin sicher, dass sich Ihre Unternehmen auch an dieser Arbeit beteiligen können. Der Markt ist gross genug."