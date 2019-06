UPC will das Angebot und den Service auch für bestehende Kunden verbessern. Das Telekommunternehmen investiert im laufenden Jahr mehr als 40 Millionen Franken in das eigene Netzwerk, in Produkte und den Kundenservice. Mit dem auf zwei Jahre ausgelegten Programm soll die Kundenzufriedenheit gestärkt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.