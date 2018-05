US-Anleihen starten etwas schwächer

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt hätten zum Auftakt etwas belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Im April waren in der amerikanischen Privatwirtschaft 204 000 neue Stellen geschaffen worden und damit etwas mehr als erwartet. Im vergangenen halben Jahr sind damit in jedem Monat 200 000 oder mehr Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden, was als eine starke Entwicklung gelten kann.