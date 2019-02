In den USA ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresauftakt überraschend etwas gestiegen. Im Januar habe die Arbeitslosenquote 4,0 Prozent betragen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Im Dezember hatte die Quote bei 3,9 Prozent gelegen. Analysten hatten für Januar im Mittel keine Veränderung erwartet.