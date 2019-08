US-Arbeitsmarkt bleibt trotz Handelskonflikt robust

(Ausführliche Fassung) - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juli trotz der wachsenden konjunkturellen Unsicherheiten durch den Handelskonflikt mit China weiter in einer robusten Verfassung gezeigt. Die Wirtschaft habe ausserhalb der Landwirtschaft 164 000 Stellen neu geschaffen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten in etwa mit diesem Anstieg gerechnet.