US-Aufsicht untersucht 841 000 Ford Fusion wegen lockerer Lenkräder

Das ging am Freitag aus NHTSA-Unterlagen hervor. Es seien drei Berichte von Kunden eingegangen, die sich über eine lockere Schraube beschwerten, durch die sich das Lenkrad löste, während das Auto in Betrieb war. In einem Fall soll sich das Lenkrad auf dem Weg zu einer Tankstelle komplett aus der Halterung gelöst haben. Die Aufseher wollen nun feststellen, ob es Sicherheitsrisiken durch die gemeldeten Defekte gibt. Ford werde - wie immer in solchen Fällen - mit der Behörde kooperieren, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage./hbr/DP/stk

(AWP)