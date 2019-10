In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im September überraschend stark gesunken. Der gesamte Auftragseingang ging um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.