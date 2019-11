In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Oktober überraschend gestiegen. Der Auftragseingang erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet. Das Minus im September fiel mit 1,4 Prozent noch etwas deutlicher aus als bisher bekannt.