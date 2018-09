US-Automarkt bleibt gut in Fahrt - deutsche Hersteller schwächeln

(Ausführliche Fassung) - Dank begehrter Stadtgeländewagen und Pick-up-Trucks brummt das Autogeschäft in den USA weiter. Angetrieben von der florierenden US-Konjunktur konnten viele Hersteller ihre Verkäufe im vergangenen Monat trotz steigender Spritpreise und höherer Finanzierungszinsen spürbar steigern, wie die am Dienstag vorgelegten Absatzzahlen zeigten. An den deutschen Autokonzernen ging der positive Trend aber weitgehend vorbei - lediglich Volkswagen und Audi wurden mehr Neuwagen bei der US-Kundschaft los.