US-Automarkt gut in Schwung - VW dank gefragter SUVs im Aufwind

(neu: weitere Hersteller) - Volkswagen hat seinen Absatz in den USA im vergangenen Monat dank hoher Nachfrage nach SUVs weiter gesteigert. Mit 28 941 Neuwagen wurden 5,7 Prozent mehr verkauft als ein Jahr zuvor, wie VW am Dienstag am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Auf Jahressicht liegt VW auf dem US-Markt, wo der Absatz nach dem Abgas-Skandal zeitweise eingebrochen war, mit starken 7,2 Prozent im Plus. Vor allem die Stadtgeländewagen Tiguan und Atlas stehen bei US-Kunden weiter hoch im Kurs.