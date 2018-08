US-Automarkt mit Dämpfer im Juli - VW bleibt jedoch im Aufwind

(neu: weitere Hersteller) - Angesichts steigender Spritpreise und höherer Finanzierungszinsen haben sich die US-Bürger im Juli beim Autokauf zurückgehalten. Etliche grosse Hersteller erlitten kräftige Absatzeinbussen, wie die am Mittwoch vorgelegten Verkaufszahlen zeigten. Bei Volkswagen hält der Aufwärtstrend in den USA hingegen an - die Wolfsburger zählten im vergangenen Monat zu den wenigen Gewinnern auf dem nach China zweitgrössten Automarkt der Welt.