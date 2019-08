US-Autoriese General Motors macht trotz Umsatzminus mehr Gewinn

Der grösste US-Autobauer General Motors (GM) hat den Quartalsgewinn dank lukrativer Pick-up-Trucks und verringerter Kosten erneut gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Juni nahm der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 1,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro) zu, wie GM am Donnerstag in Detroit mitteilte.