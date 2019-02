SALEM (awp international) - Die US-Banken SunTrust und BB&T wollen sich zusammenschliessen. Die Vorstände beider Geldhäuser stimmten dem Deal, der ein Gesamtvolumen von etwa 66 Milliarden US-Dollar (58 Mrd Euro) habe, zu, wie die Banken am Donnerstag mitteilten. Dadurch entstehe die sechst grösste Bank in den USA gemessen an Vermögenswerten und Einlagen.