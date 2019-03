Zwei weitere tödliche Unfälle mit einem Elektroauto von Tesla rufen die US-Aufseher auf den Plan. Neben einem Unfall am Freitag mit dem neuen Model 3 in Florida schaue man sich auch einen Unfall mit dem Model S in dem Bundesstaat am vorherigen Sonntag an, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Samstag mit.