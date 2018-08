US-Beschäftigung steigt schwächer - Arbeitslosenquote sinkt

(Ausführliche Fassung) - In den USA entwickelt sich der Arbeitsmarkt weiter robust. Allerdings wurden im Juli weniger neue Stellen geschaffen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 157 000 neue Jobs hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel einen stärkeren Jobaufbau um 193 000 Stellen erwartet.