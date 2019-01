US-Börse Nasdaq will Euronext die Osloer Börse wegschnappen

Die US-Börse Nasdaq kommt ihrer Rivalin Euronext im Rennen um die Übernahme der Osloer Börse in die Quere. Über ihre Tochter Nasdaq AB bietet sie nun gut 6,54 Milliarden Kronen (672 Mio Euro) für den Osloer Finanzhandelsplatz, wie sie am Mittwoch in Oslo und Stockholm mitteilte. Euronext hatte für Oslo Børs VPS an Heiligabend eine Offerte über 6,24 Mrd Kronen vorgelegt.