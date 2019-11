US-Branchenaufsicht stimmt Fusion von T-Mobile und Sprint zu

Die Telekom-Tochter T-Mobile US und der Wettbewerber Sprint sind bei ihrem angestrebten Zusammenschluss ein wichtiges Stück vorangekommen. Die US-Branchenaufsicht FCC stimmte dem milliardenschweren Fusionsplan zu, wie die Behörde am Dienstag in Washington mitteilte. Wie erwartet gaben die drei republikanischen Vertreter im Gremium grünes Licht, während die beiden demokratischen Kommissionsmitglieder dagegen waren. Zuvor hatte bereits das US-Justizministerium den Mega-Deal unter Auflagen genehmigt.