US-Drogeriekette CVS will Krankenversicherer Aetna schlucken

In der US-Gesundheitsbranche bahnt sich eine der grössten Übernahmen an: Die Drogeriekette CVS will den Krankenversicherer Aetna für 69 Milliarden Dollar übernehmen. Die Fusion soll es CVS ermöglichen, die steigenden Gesundheitsausgaben durch günstigere Medizindienste in Apotheken abzufedern.