US-Fluggesellschaft Delta Airlines erhöht Jahresprognose

Die Flugesellschaft Delta Airlines zeigt sich optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen profitiere von einer steigenden Nachfrage nach Flugreisen sowie niedrigeren Kerosinkosten, teilte Delta am Donnerstag in Atlanta bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal mit. Dazu komme, dass die Kapazitäten knapper würden, seitdem der neue Boeing-Flieger 737-Max auf Geheiss der Regulierungsbehörden am Boden bleiben muss. Delta selbst hat keine Flieger dieses Typs in seiner Flotte.