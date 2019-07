US-Getränke- und Snackhersteller Pepsico verdient mehr

Der US-amerikanische Limonaden- und Snackhersteller Pepsico hat im zweiten Quartal unter dem Strich mehr verdient und an seinen guten Jahresstart angeknüpft. Der Nettogewinn legte in den zwölf Wochen bis zum 15. Juni um fast zwölf Prozent auf gut zwei Milliarden US-Dollar zu, wie der Coca Cola-Rivale am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte.