US-Getränkeriese Pepsi streicht Jahresprognose wegen Corona-Krise

Der Limonaden- und Snackhersteller Pepsico hat sich wegen der Coronavirus-Pandemie von seinen Jahreszielen verabschiedet. "Trotz eines starken ersten Quartals gibt es in Bezug auf Covid-19 immer noch viel Unsicherheit", erklärte Konzernchef Ramon Laguarta am Dienstag. In den drei Monaten bis Ende März steigerte der Coca-Cola -Rivale den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unerwartet deutlich um 7,7 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar. Dennoch sank der Gewinn um rund fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro), was nicht zuletzt an hohen Werbeausgaben lag. Am Markt kamen die Zahlen gut an - die Aktie legte vorbörslich zu./kro/DP/jha