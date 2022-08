US-Grossbank JPMorgan wegen 'Cum-Ex'-Geschäften durchsucht

Im milliardenschweren "Cum-Ex"-Steuerskandal hat es erneut eine Razzia bei einer Bank in Frankfurt gegeben. Eine Sprecherin des US-Instituts JPMorgan teilte am Mittwoch mit, dass Ermittler diese Woche Büros des Geldhauses am Finanzplatz aufgesucht haben. Man kooperiere weiter mit den deutschen Behörden, hiess es. Nähere Angaben machte sie nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.